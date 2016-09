History 18:05 bis 18:55 Dokumentation Geheimakte Amerika Im Untergrund USA 2014 Stereo 16:9 Merken Diese Episode untersucht Tunnel und Städte, die heimlich unter der Erde angelegt wurden. Der Autor Nick Redfern berichtet von einer geheimen Festung, in der in Krisenzeiten hochrangige Offizielle untergebracht werden. Ein weiterer Experte spricht über das geheime Untergrund-Schienensystem, das Amerikas wichtigste militärische Einrichtungen miteinander verbindet. Eine Staatsanwältin beschreibt das Netzwerk von Tunneln, das mutmaßlich zum Drogenschmuggel zwischen den USA und Mexiko angelegt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's Book of Secrets