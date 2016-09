History 05:50 bis 06:45 Dokusoap Überleben im Sumpf Unorthodox USA 2016 Stereo 16:9 Merken Nach einem katastrophalen Start in die Saison holt Troy gegen den Willen seines Sohns und seines Bruders Hilfe von außen. Die Familie Edgar aus dem Süden soll helfen. Es fragt sich jedoch, ob sie Troys Saison retten können oder die Familie entzweien. In Hammond ist Ron entschlossen, seinen Welpen Gunner bei der Alligatorjagd einzusetzen, aber er muss sich zunächst beweisen. Ein Duo namens "Salz und Pfeffer" tritt mit unkonventionellen Methoden und einem unerschütterlichen Glauben an Gott an, um auch ein Stück vom Kuchen abzubekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp People Altersempfehlung: ab 12

