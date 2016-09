National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:50 Dokumentation Tierische Freaks Mutanten USA 2015 2016-09-30 05:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Es gibt Kreaturen, die offen gestanden einfach tierisch hässlich sind. Echte Zombies eben, die so manchen potenziellen Gegner in die Flucht schlagen. Dabei sind sie trotz ihres furchteinflößenden Anblicks meist recht friedfertige Vertreter, die keiner Fliege etwas zuleide tun würden. "Tierische Freaks" präsentiert die skurrilsten Mutanten aus dem Tierreich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Weirdest