National Geographic 23:40 bis 00:30 Dokumentation Drogen im Visier Mardi Gras USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Mardi Gras ist der Karneval von New Orleans - und für Dealer die ideale Zeit, um Touristen die Dollars aus der Tasche zu ziehen. Damit die kostbare Ware nicht der Polizei in die Hände fällt, ist allerdings einiges an Einfallsreichtum gefragt. Vor allem im belebten French Quarter sind zahllose Polizisten undercover im Einsatz, um die Dealer beim Verkauf auf frischer Tat zu stellen. Doch plötzlich droht die Situation zu eskalieren. Grund dafür sind gepanschte Drogen... Originaltitel: Drugs Inc. Regie: Dickon Le Marchant