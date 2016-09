National Geographic 22:00 bis 22:50 Dokumentation Drogen im Visier Haschisch USA 2011 2016-10-26 23:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Haschisch gehört zu den am häufigsten konsumierten illegalen Substanzen der Welt. Ob es sich dabei allerdings tatsächlich um eine Droge handelt oder doch eher um ein universelles Heilmittel, da scheiden sich die Geister. Fakt ist, dass bislang keinerlei suchterzeugende Wirkung von Cannabis nachgewiesen werden konnte. "Drogen im Visier" zeichnet den Weg des begehrten grünen Krautes nach - vom Rifgebirge in Marokko bis zu den Endverbrauchern in ganz Europa. Darüber hinaus kommt ein Soldat zu Wort, der Haschisch nach einer Verletzung als Schmerzmittel und zur Bewältigung seines Kriegstraumas nutzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.