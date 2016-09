National Geographic 11:35 bis 12:25 Dokumentation Mega-Fabriken Computerspiele NL 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Es ist ein Spiel für Fans strategischer Ballerspiele und für Militaria-Freunde. Und es ist das Computerspiel mit den meisten Nutzern weltweit: "World of Tanks". 45 Millionen Spieler loggen sich regelmäßig auf ihrem PC ein und fechten mit ausschließlich historisch-schwerem Gerät die Panzerschlachten des Zweiten Weltkriegs neu aus. Die "WoT"-Entwicklerfirma "wargaming.net" will jedoch mehr. So können alle, die gern am heimischen PC Krieg spielen, auch um die Lufthoheit kämpfen. "World of Warplanes" verlegt das Schlachtfeld in die Luft. Und "World of Warships" soll das Portfolio mit Schlachten auf hoher See komplettieren. Wir ermöglichen einen Blick in die Köpfe der Spieleentwickler und zeigen, wie die Programmierer selbst zu kämpfen haben um "World of Warships" so schnell wie möglich fertigzustellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Factories