National Geographic 07:30 bis 08:15 Dokusoap Car S.O.S. Ford Cortina GT GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Episode sind Tim und Fuzz in Lincoln, um den Ex-Mechaniker George zu überraschen. Er pflegt seinen Ford Cortina GT seit über vier Jahrzehnten. Weil George an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidet, konnte er den Plan, sein geliebtes Auto zu restaurieren, nicht realisieren. Seine Familie hat sich deshalb an Tim und Fuzz gewandt. Die beiden haben nur drei Wochen Zeit, einen von Grund auf überholten Cortina an seinen völlig ahnungslosen Besitzer zurückzugeben - eine schwierige Mission. Wird das "Car S.O.S."-Team George die Überraschung seines Lebens bescheren können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car S.O.S

