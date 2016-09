National Geographic Wildlife 21:50 bis 22:35 Dokumentation Dino-Fisch SA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken 10 Jahre nach der Entdeckung einer neuen Quastenflosser Kolonie in der Sodwana-Bucht vor Südafrika macht sich ein Team um Zoologe und Tiefseetaucher Dr. Richard Pyle in 120 m Tiefe auf die Suche nach diesem "lebenden Fossil". Lange glaubte man, dass Quastenflosser vor 65 Millionen Jahren ausgerottet wurden. Viele Wissenschaftler sind überzeugt, dass der Quastenflosser ein wichtiges Bindeglied in der Evolution von Fisch zu Amphibium darstellt. Das faszinierendste Charakteristikum dieses "lebenden Fossils" sind zwei Flossen, die es vom Körper weg strecken und sich so auch am Meeresboden fortbewegen kann. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dinofish