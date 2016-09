National Geographic Wildlife 12:05 bis 12:50 Dokumentation Die Tierarzt-Uni Prüfungsstress USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Studenten im vierten Jahr fahren mit der klinischen Rotation fort: Aria arbeitet dabei zum ersten Mal mit einem Pferd zusammen - eine Situation, die ihr zunächst Angst macht. Während Sam in der Anästhesiologie tätig ist, muss Singen einen Hund behandeln, der nicht sehen kann. Die Studenten im ersten Jahr hingegen beschäftigen sich mit Grundlagen. So lernen sie, wie sie das Maul eines Pferdes richtig untersuchen. Dazu müssen sie ihre Hände zwischen die Kiefer des Tieres stecken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vet School