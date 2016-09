National Geographic Wildlife 08:05 bis 08:50 Dokumentation Wildes Indochina Wildes Kambodscha GB 2015 2016-10-09 21:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Golf von Thailand, eingerahmt von Vietnam, Laos und Thailand, liegt das Königreich Kambodscha. Unberührte Strände, immergrüner Regenwald und der mächtige Mekong prägen das Landschaftsbild. Hinzu kommt der Tonle Sap: Er ist nicht nur der größte Süßwassersee Südostasiens, sondern auch eines der fischreichsten Binnengewässer der Erde. In den Monsunmonaten schwillt seine Oberfläche jedes Jahr um rund das Vierfache an und lockt zahlreiche Touristen zu den berühmten schwimmenden Dörfern. "Indochina" nimmt den Zuschauer mit auf eine bildgewaltige Reise durch dieses einzigartige Naturparadies. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wildest Indochina

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 280 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 160 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 160 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 160 Min.