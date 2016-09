Disney Cinemagic 05:00 bis 06:40 Komödie Die Muppets USA 2011 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Walter, eine braune 0815-Puppe, sein Freund Gary und die schöne Mary finden heraus, dass ein Tunichtgut unter dem Theater der Muppets nach Öl bohren will. Die Rettung: eine Show muss organisiert werden, in der Spenden gesammelt werden, um das Theater zurückzukaufen. Doch die Muppets sind längst in alle Winde verstreut. Fozzie hat sich den Moopets angeschlossen und tritt in Reno in einem Casino auf, Miss Piggy arbeitet für ein Modemagazin in Paris, das Tier ist in einer Klinik für Wutkontrolle und Gonzo ist inzwischen ein erfolgreicher Geschäftsmann. Muppetfan Walter muss sich mächtig ins Zeug legen: Es gilt, den teuflischen Plan des Ölmagnaten Tex Richman (Chris Cooper), nämlich das berühmte Muppets-Theater abzureißen, zu durchkreuzen und das Theater vor dem Untergang zu bewahren. Gemeinsam mit Gary (Jason Segal) und Mary (Amy Adams) initiiert er den größten Spendenmarathon, den die Welt je gesehen hat: 10 Millionen US-Dollar könnten das Theater retten! Kermit soll deshalb helfen, die alte Muppets-Gang wieder zusammenzubringen, die mittlerweile in alle Himmelsrichtungen verstreut sind. Kermit, Miss Piggy, Gonzo, Fozzie Bär, das Tier, Scooter, Statler und Waldorf und all die anderen Helden stellen die wohl verrückteste, bunteste und fröhlichste Ausgabe der besten Show aller Zeiten auf die Beine. Aber auch Amy Adams ("Verwünscht"), Jason Segel ("How I met your Mother", "Männertrip") und Chris Cooper ("Die Bourne Verschwörung", "American Beauty") legen sich mächtig ins Zeug. Dieser Film krönt die bisher so erfolgreiche Muppets-Historie und verspricht ein urkomisches, schräges und emotionales Filmerlebnis der Sonderklasse - Endlich tanzen die Puppen wieder! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Segel (Gary) Amy Adams (Mary) Chris Cooper (Tex Richman) Rashida Jones (Veronica Martin) Jim Parsons (Walter als Mensch) Alan Arkin (Fremdenführer) Bill Cobbs (Großvater) Originaltitel: The Muppets Regie: James Bobin Drehbuch: Jason Segel, Nicholas Stoller Kamera: Don Burgess Musik: Christophe Beck

