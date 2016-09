Disney Cinemagic 01:25 bis 02:55 Fantasyfilm Ferngesteuert CDN, USA 2014 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als ihre Mutter wieder heiratet, muss Zoey plötzlich mit einem unordentlichen, chaotischen Haushalt, einem sehr lauten Stiefvater und drei völlig außer Kontrolle geratenen Stiefbrüdern klarkommen. Nach einem merkwürdigen Missgeschick mit ihrem Smartphone stellt Zoey jedoch fest, dass sie im Besitz einer magischen App ist, mit der sie die Jungs in ihrer Umgebung kontrollieren kann. Begeistert von der Idee, etwas Ordnung in ihr Leben bringen zu können, befielt sie den Jungs sich besser zu benehmen. Zoeys (Zendaya) wohlgeordnetes Leben findet ein abruptes Ende, als sich ihre Mutter entschließt zu heiraten - und Zoey damit Teil einer Patchwork-Familie wird: Neben dem neuen Vater muss sie sich mit ihren neuen chaotischen und unordentlichen Brüdern und obendrein einem unfolgsamen Familien-Hund arrangieren. Der Umzug in ein neues Zuhause und der Wechsel auf eine neue Schule machen das Chaos perfekt. Zoey ist mit den Nerven am Ende - doch dann kommt sie in den Besitz einer Hunde-Erziehungs-App, mit der sie in der Lage ist, nicht nur den Hund, sondern auf magische Weise auch das Verhalten ihrer Brüder und aller übrigen Jungs zu kontrollieren. Eine Weile ist Zoey höchst zufrieden, alle nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen, doch dann geraten die Dinge zunehmend außer Kontrolle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zendaya (Zoey Stevens) Chanelle Peloso (Rachel Todds) Spencer Boldman (Jackson Kale) Emilia McCarthy (Taylor Dean) Adam DiMarco (Adam Thompson) William Ainscough (Ben) Aleks Paunovic (Ted) Originaltitel: Zapped Regie: Peter Deluise Drehbuch: Billy Eddy, Matt Eddy, Kara Holden, Rachelle Skoretz Kamera: James Alfred Menard Musik: James Jandrisch