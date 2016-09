Disney Cinemagic 23:25 bis 23:50 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Yzbotia / Der Puma-Flüsterer USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Damit während ihrer Abwesenheit Ordnung herrscht, konstruiert Yzma ein Roboter-Ebenbild ihrer selbst: 'Yzbotia'. Kronk händigt sie - für Notfälle - Yzbotias Fernbedienung aus. Kuzco gelingt es, Kronk die Fernbedienung abzuluchsen und mit dem Roboter für allgemeines Chaos zu sorgen. (b) Nachdem Kuzco vor drei Pumas geflohen und, ohne es zu bemerken, von Pacha gerettet worden ist, hält er sich fälschlicherweise für einen hoch talentierten Puma-Bändiger. Er lässt sich auf einen publikumswirksamen "Kampf der Arten" ein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Neal Boushell, Mark Drop, Kim Duran, Evan Gore, Sam O'Neal Musik: Michael Tavera