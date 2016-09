Disney Cinemagic 19:15 bis 20:15 Trickfilm Stitch & Co. - Der Film USA 2003 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Diese Verwandtschaft hat es in sich! Seit das intergalaktische Experiment 626, kurz Stitch, auf Hawaii landete, steht der ohnehin schon turbulente Haushalt des eigensinnigen Mädchens Lilo Kopf. Auch der witzige Pleakley und Dr. Jumba gehören zur Familie. Was Lilo und Stitch jedoch nicht ahnen, ist, dass Dr. Jumbas 625 andere "Experimente" auf der Erde eingetroffen sind. Knapp auf den Fersen folgt ihnen Captain Gantu, der die Fähigkeiten von Stitchs Vettern für seine schurkischen Pläne ausnutzen will... Diese Verwandtschaft hat es in sich! Seit das intergalaktische Experiment 626, kurz Stitch, auf Hawaii landete, steht der ohnehin schon turbulente Haushalt des eigensinnigen Mädchens Lilo Kopf. Auch der witzige Pleakley und Dr. Jumba gehören zur Familie. Was Lilo und Stitch jedoch nicht ahnen, ist, dass Dr. Jumbas 625 andere "Experimente" auf der Erde eingetroffen sind. Knapp auf den Fersen folgt ihnen Captain Gantu, der die Fähigkeiten von Stitchs Vettern für seine schurkischen Pläne ausnutzen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stitch! The Movie Regie: Tony Craig, Bobs Gannaway Drehbuch: Bobs Gannaway, Jess Winfield Musik: Michael Tavera