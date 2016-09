Disney Cinemagic 07:00 bis 08:40 Trickfilm Baymax - Riesiges Robowabohu USA 2014 Nach einer Vorlage von Paul Briggs, Joseph Mateo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hiro Hamada liebt Roboter über alles. Der technikbegeisterte Junge ist so verrückt nach ihnen, dass er als Experte in diesem Bereich in ganz San Fransokyo bekannt ist. Auch sein bester Freund ist ein Roboter - und wer glaubt, die hätten kein Herz, der kennt Baymax noch nicht! Der sieht nicht nur aus wie ein Marshmallow, sondern ist auch mindestens genauso süß. Und auch wenn er zugegebenermaßen ziemlich tollpatschig sein kann, steht er Hiro immer mit Rat und Tat zur Seite - ob der will oder nicht... Im oscarprämierten® Kinohit "Baymax - Riesiges Tobowabohu" liebt Hiro Hamada Roboter über alles. Der technikbegeisterte Junge ist so verrückt nach ihnen, dass er als Experte in diesem Bereich in ganz San Fransokyo bekannt ist. Auch sein bester Freund ist ein Roboter - und wer glaubt, die hätten kein Herz, der kennt Baymax noch nicht. Der sieht nicht nur aus wie ein Marshmallow, sondern ist auch mindestens so süß. Auch wenn er zugegebenermaßen ziemlich tollpatschig sein kann, steht er Hiro immer mit Rat und Tat zur Seite - ob er will oder nicht. Als ein finsterer Bösewicht die Stadt bedroht, werden die beiden vor große Herausforderungen gestellt. Hiro gründet gemeinsam mit Baymax und seinen durchgeknallten Freunden - der Adrenalin-verrückten Gogo Tamago, Chemie-Ass Honey Lemon, Fanboy Fred und dem ordnungsliebenden Wasabi No-Ginger - kurzentschlossen die "Big Hero 6", eine Gruppe von Hightech-Spezialisten und Superhelden, die sich dem Kampf für das Gute verschreibt und in deren Genie und Geschick fortan das Schicksal San Fransokyos liegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Big Hero 6 Regie: Don Hall, Chris Williams Drehbuch: Jordan Roberts, Robert L. Baird, Daniel Gerson Musik: Henry Jackman Altersempfehlung: ab 6

