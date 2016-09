Disney XD 22:10 bis 22:30 Trickserie Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse Zerstörer des Unzerstörbaren / Die Rückkehr der Hexenmeisterin USA, GB, IRL 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken a) Da Randy und Howard ein unglaubliches Talent darin bewiesen haben McFists Produkte zu zerstören, werden sie als Produkttester bei McFist Industries angestellt. Ohne es zu wissen, helfen sie Viceroy dabei einen unzerstörbaren Ninja-Such-Roboter zu entwickeln! b) Randy und Howard gehen mit ihren Schulfreunden in einen neuen, coolen Club in der Stadt. Dort finden sie heraus das die Hexe, Amanda Levay, zurückgekehrt ist, um gegen den Ninja zu kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy Cunningham 9th Grade Ninja Regie: Chuckles Austen, Mike Milo Drehbuch: David Shayne, Russ McGarry Altersempfehlung: ab 6