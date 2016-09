Disney XD 18:05 bis 18:25 Comedyserie Pair of Kings - Die Königsbrüder Auf zum Abschlussball USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Brady und Boomer eine Einladung zu ihrem High School Abschlussball bekommen, beschließen sie hinzugehen, um damit anzugeben, dass sie jetzt Könige sind. Doch als sie ankommen, wird ihnen klar, dass sich nichts geändert hat und sie immer noch die Loser ihrer Klasse sind. Obendrein sind ihnen Tarantula Menschen gefolgt, die versuchen die Könige zu vernichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mitchel Musso (Brady) Larramie Doc Shaw (King Duke 'Boomer' Parker) Kelsey Chow (Mikayla Makoola) Ryan Ochoa (Lanny) Geno Segers (Mason Makoola) Jasyn Jefferies (Palace Guard) Logan Browning (Rebecca Dawson) Originaltitel: Pair of Kings Regie: Eric Dean Seaton Drehbuch: Dan Cross, David Hoge, Sean William Cunningham Musik: Jamie Dunlap