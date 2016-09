Disney XD 10:05 bis 10:25 Trickserie Paket von X Der Anderswohinner / Der große Fang USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Das neuste Paket vom Planeten X ist ein Stift mit dem Namen 'Irgendwoanderer', welcher Dinge von einem Ort an einen anderen teleportiert. Als Dan versehentlich Troll 'wegzapt', müssen er und Amanda herausfinden, wohin er gebeamt wurden. (b) Seit Jahren sind Troll und seine Familie auf der Jagd nach einer Riesenkrake. Troll und Dan fangen sie, aber Dan wirdals alleiniger Fänger gefeiert. Währenddessen versucht Amanda herauszufinden, warum das neueste Paket einen Countdown anzeigt, der herunterläuft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Packages From Planet X Regie: Josh Mepham, James Wootton