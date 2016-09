Disney XD 07:45 bis 08:10 Trickserie Phineas und Ferb Der Fanaufstand USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas und Ferb besuchen eine Science Fiction Tagung um Clive Addison zu treffen. In ihren Augen ist er der Beste wenn es um Spezial Effekte geht. Schnell gibt es jedoch Ärger zwischen den Fans der jeweiligen Film Firmen von Addison. Und auch Phineas und Ferb sind zum ersten Mal nicht einer Meinung. Obwohl beide versuchen die Fans zu beruhigen, bricht ein Krieg aus, und Phineas und Ferb müssen versuchen diesen mit ihren eigenen Spezial Effekten zu beenden. Candace ist auch auf dieser Tagung jedoch ist sie verkleidet da es ihr peinlich wäre auf so einer Veranstaltung gesehen zu werden. Phineas und Ferb besuchen eine Science Fiction Tagung um Clive Addison zu treffen. In ihren Augen ist er der Beste wenn es um Spezial Effekte geht. Schnell gibt es jedoch Ärger zwischen den Fans der jeweiligen Film Firmen von Addison. Und auch Phineas und Ferb sind zum ersten Mal nicht einer Meinung. Obwohl beide versuchen die Fans zu beruhigen, bricht ein Krieg aus, und Phineas und Ferb müssen versuchen diesen mit ihren eigenen Spezial Effekten zu beenden. Candace ist auch auf dieser Tagung jedoch ist sie verkleidet da es ihr peinlich wäre auf so einer Veranstaltung gesehen zu werden. Währenddessen vereiteln Doofenschmirtz und Perry, im Stile einer 80iger Jahre Polizei Serie, die Pläne eines Bürgermeister Nachahmers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Jay Lender, Dan Povenmire Drehbuch: Jon Colton Barry, Piero Piluso, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire

