AXN 03:30 bis 04:20 Actionserie Justified Allianzen USA 2014 16:9 Merken Moderne Westernserie mit Timothy Olyphant in der Rolle des coolen und unkonventionellen U.S.-Marschalls Raylan Givens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Raylan Givens) Nick Searcy (Chief Deputy U.S. Marshal Art Mullen) Jere Burns (Wynn Duffy) Joelle Carter (Ava Crowder) Jacob Pitts (Deputy U.S. Marshal Tim Gutterson) Erica Tazel (Deputy U.S. Marshal Rachel Brooks) Walton Goggins (Boyd Crowder) Originaltitel: Justified Regie: Don Kurt Drehbuch: Graham Yost, Ingrid Escajeda Musik: Steve Porcaro Altersempfehlung: ab 18