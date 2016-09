AXN 19:30 bis 20:15 Krimiserie Elementary Bissspuren USA 2014 16:9 Merken Der Serienkiller Andrew Colville, dessen Markenzeichen es war, dass er seine Opfer biss, scheint wieder zugeschlagen zu haben. Die Spuren an zwei ermordeten Frauen sprechen dafür. Allerdings ist er tot - Watson war dabei, als er auf dem OP-Tisch starb. War Colville unschuldig? Die ehemalige Chirurgin vermutet, dass ihr Kollege Dr. Jonathan Fleming mehr darüber weiß und ihn womöglich vorsätzlich sterben ließ. Als er von dem Fall erfährt, beißt Sherlock sofort an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonny Lee Miller (Sherlock Holmes) Lucy Liu (Dr. Joan Watson) Jon Michael Hill (Detective Marcus Bell) Aidan Quinn (Captain Thomas Gregson) Bruce Altman (Dr. Jonathan Fleming) Robert Stanton (Stan Kovacevic) Judith Ivey (Ruth Colville) Originaltitel: Elementary Regie: Larry Teng Drehbuch: Jason Tracey Kamera: Tom Houghton Musik: Sean Callery, Zoe Keating Altersempfehlung: ab 16