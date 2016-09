AXN 17:40 bis 18:30 Krimiserie Rush Kerrys Sohn AUS 2010 16:9 Merken Kerrys Sohn James soll aus Vietnam Heroin nach Australien schmuggeln. Kurz vor dem Einchecken kriegt er kalte Füße und versteckt den Stoff am Flughafen. In Australien angekommen, wird er von der Drogenmafia gejagt, und seine einzige Rettung ist, als Kronzeuge auszusagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rodger Corser (Lawson Blake) Callan Mulvey (Brendan 'Josh' Joshua) Jolene Anderson (Shannon Henry) Nicole Da Silva (Stella Dagostino) Ashley Zukerman (Michael Sandrelli) Kevin Hofbauer (Christian Tapu) Samuel Johnson (Leon Broznic) Originaltitel: Rush Regie: Andrew Prowse Drehbuch: John Edwards, John Edwards, Christopher Lee Musik: Stephen Rae Altersempfehlung: ab 16