Syfy 04:10 bis 05:05 SciFi-Serie Torchwood Sünden der Vergangenheit GB 2011 Stereo 16:9 Nachdem ihre Familie gekidnappt wurde, ist Gwen (Eve Myles) zu allem bereit. Sie entführt Jack (John Barrowman) und will ihn der Erpresserin Olivia (Nana Visitor) im Tausch gegen ihre Angehörigen ausliefern. Doch Rex (Mekhi Phifer) und Esther (Alexa Havins) kommen ihr zuvor und retten sowohl Jack als auch Gwen und ihre Familie. Gleichzeitig gibt die geheimnisvolle Olivia Jack einen Tipp, wo er nach dem Beginn des "Wunders" suchen soll. Es liegt offenbar weit zurück in Jacks eigener Geschichte. Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Mekhi Phifer (CIA Agent Rex Matheson) Alexa Havins (Esther Drummond) Kai Owen (Rhys Williams) Tom Price (Sergeant Andy Davidson) Nana Visitor (Olivia Colasanto) Originaltitel: Torchwood Regie: Gwyneth Horder-Payton Drehbuch: Russell T. Davies, Jane Espenson Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 16