Syfy 01:55 bis 02:40 SciFi-Serie Stargate: Universe Epilog USA 2011 Stereo 16:9 Merken Als die Destiny den Planeten "Novus" - die Heimat der geretteten Siedler - erreicht, erlebt die Crew einen Schock. Eine Naturkatastrophe unbeschreiblichen Ausmaßes hat die gesamte Bevölkerung ausgelöscht. In einem Bunker finden Scott (Brian J. Smith), Greer (Jamil Walker Smith), Eli (David Blue) und der Rest des Außenteams Unmengen an Vorräten und auch ein Archiv ihrer eigenen Nachfahren. Beim Durchforsten der Daten erfahren sie mehr über die Anfänge der Kolonie und ihr eigenes Leben, das sie nach der Zerstörung der Destiny geführt haben. Ein Leben voller Freuden, aber auch Schicksalsschlägen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Carlyle (Dr. Nicholas Rush) Alaina Huffman (1st Lieutenant Tamara Johansen) Louis Ferreira (Colonel Everett Young) Ming-Na Wen (Camille Wray) David Blue (Eli Wallace) Brian J. Smith (Lieutenant Matthew Scott) Jamil Walker Smith (Master Sergeant Ronald Greer) Originaltitel: Stargate: Universe Regie: Alex Chapple Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Jim Menard Musik: Joel Goldsmith