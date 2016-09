Syfy 23:40 bis 00:25 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Im Reich des Donnergottes USA 1997 Stereo 16:9 Merken Das SG1-Team reist durch das Stargate zu den Cimmerianern, die in früherer Zeit einmal auf der Erde waren. Gleich nach der Ankunft werden zwei SG1-Mitglieder von einem Energiestrahl in ein unterirdisches Labyrinth entführt, wo ein Hologramm in Gestalt des Donnergottes Thor über ihr weiteres Schicksal entscheiden soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Parker) Christopher Judge (Teal'C) Don S. Davis (General Hammond) Jay Acovone (Kawalsky) Alan Rachins (Kennedy) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Brad Turner Drehbuch: Katharyn Powers Kamera: Peter F. Woeste Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 16