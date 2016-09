Syfy 21:55 bis 22:45 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der Dahar-Meister USA 1998 Stereo 16:9 Merken Der Klingone Kor (John Colicos), bekannt als Dahar-Meister, ist zu Besuch bei Worf (Michael Dorn) auf DS9. Der bei den Klingonen legendäre Krieger, der schon gegen Commander James T. Kirk angetreten ist, möchte sein Leben in einer glorreichen Schlacht beenden. Obwohl Martok (J.G. Hetzler) es ablehnt, Kor ein Kommando oder eine Mission zu geben, stellt Worf ihn eigenmächtig als 3. Offizier ein. Das stellt sich bald als Fehler heraus. Doch die Stunde der Bewährung steht dem alten Dahar-Meister noch bevor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Dorn (Worf) J.G. Hertzler (Martok) John Colicos (Kor) Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Nicole de Boer (Lieutenant Ezri Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12