Der Milliardär und Ex-Waffenfabrikant Tony Stark (Robert Downey Jr.) hat öffentlich gemacht, dass er hinter der Iron Man-Maske steckt. Bald jedoch bereut er den Schritt schon, denn das US-Militär setzt alles daran, in den Besitz der Waffentechnologie zu kommen, die in dem Superhelden-Anzug steckt. Doch das ist nicht Starks einziges Problem: Superheld Iron Man kriegt es mit dem Super-Bösewicht Ivan Vanko (Mickey Rourke) zu tun. Außerdem scheint es, als würde Stark langsam von dem Minireaktor in seiner Brust vergiftet werden.