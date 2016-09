Syfy 05:40 bis 06:45 SciFi-Serie Torchwood Befreiungsaktion GB 2011 Stereo 16:9 Merken Jack (John Barrowman) erfährt, dass Phicorp zwar Nutznießer des "Wunders" ist, aber nicht dessen Initiator. Nachdem der Lagerkommandant Vera (Arlene Tur) getötet hat, ist er auch hinter Rex (Mekhi Phifer) und Esther (Alexa Havins) her. Gwen (Eve Myles) und Rhys (Kai Owen) befreien nicht nur Gwens Vater aus dem Lager, sondern zerstören auch die sogenannten Module, in denen Patienten verbrannt werden, filmen die Aktion und veröffentlichen das Video. Doch als Gwen wieder in die USA zurückkehrt, erlebt sie eine schreckliche Überraschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Mekhi Phifer (CIA Agent Rex Matheson) Alexa Havins (Esther Drummond) Kai Owen (Rhys Williams) William Thomas (Geraint Cooper) Ernie Hudson (Stuart Owens) Originaltitel: Torchwood Regie: Guy Ferland Drehbuch: Russell T. Davies, John Shiban Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 16

