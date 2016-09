Kinowelt 18:35 bis 20:15 Komödie Rare Birds CDN 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken Dave Purcell hat die Nase gestrichen voll. Seine Ehe ist im Eimer und das kleine Restaurant 'The Auk', das er betreibt, wirft schon lange nichts mehr ab. Wäre da nicht sein bester Freund Alphonse, so würde er am liebsten alles hinschmeißen. Doch Alphonse lässt nicht locker und, um Dave unter die Arme zu greifen, brütet er einen genialen Plan aus. Das Gerücht, dass sich in dieser Gegend eine außergewöhnlich seltene Wildente eingenistet hätte, ruft Ornithologen aus aller Welt auf den Plan. Urplötzlich wimmelt es in dem kleinen Ort von Touristen und auch das Geschäft im Restaurant boomt wieder. Alles könnte so perfekt sein. Doch als sich Dave nun in Alphonses Schwägerin, die bildhübsche Molly, verliebt, geht das Chaos erst richtig los. Denn Alphonse und Molly betreiben noch ein paar einträgliche Nebengeschäfte, die alle nun in ziemliche Schwierigkeiten bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Hurt (Dave) Andy Jones (Phonce) Molly Parker (Alice) Vicky Hynes (Deb) Greg Malone (Buster Bartlett) Michael Chiasson (Dr. Jack Tomlinson) Leah Lewis (Bette) Originaltitel: Rare Birds Regie: Sturla Gunnarsson Drehbuch: Edward Riche Kamera: Jan Kiesser Musik: Jonathan Goldsmith Altersempfehlung: ab 12