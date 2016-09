Kinowelt 15:20 bis 17:05 Komödie First Daughter USA 2004 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als Tochter des Präsidenten führt Samantha ein von Presse, Gesellschaft und Secret Service gleichermaßen bewachtes Leben. Selbst als sie eine Uni fernab des Weißen Hauses besucht, ändert sich dies nur bedingt. Schnell findet sie allerdings Gefallen am College-Leben und auch die erste große Liebe lässt nicht lange auf sich warten. Doch ist ihr Verehrer James nicht der, der er zu sein scheint. Katie Holmes als "First Daughter" und Michael Keaton als Präsident glänzen in dieser märchenhaften Komödie, die von Oscar®-Preisträger Forest Whitaker ("Der letzte König von Schottland") inszeniert wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katie Holmes (Samantha Mackenzie) Marc Blucas (James Lansome) Ameriie (Mia Thompson) Michael Keaton (Präsident Mackenzie) Margaret Colin (Melanie Mackenzie) Lela Rochon Fuqua (Liz Pappas) Michael Milhoan (Agent Bock) Originaltitel: First Daughter Regie: Forest Whitaker Drehbuch: Jessica Bendinger, Kate Kondell Kamera: Toyomichi Kurita Musik: Michael Kamen, Blake Neely Altersempfehlung: ab 6