Kinowelt 07:25 bis 09:10 Komödie Die schönen Wilden F, I 1975 16:9 20 40 60 80 100 Merken Martin, ein ehemals erfolgreicher Parfum-Hersteller, der es sich aus Zivilisationsmüdigkeit auf einer idyllischen, karibischen Insel bequem gemacht hat, ist in Caracas, um dort seine eigens angebauten Früchte zu verkaufen. Dort trifft er zufällig die junge Nelly, die auf der Flucht vor ihrem Verlobten ist, gegen den sie sich in letzter Sekunde entschieden hat. In Martin und seiner Insel sieht Nelly ihre Chance, für eine Weile abzutauchen und sich vor dem wütenden Vittorio zu verstecken - doch dieser ist immer auf ihren Fersen. Martin hingegen hält recht wenig von der aufgezwungenen Gesellschaft und versucht, Nelly am Flughafen in eine Maschine nach Paris zu setzen. Doch bevor er sich versieht, hat die egoistische Nelly das Kommando in seinem Leben übernommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Deneuve (Nelly) Yves Montand (Martin) Luigi Vannucchi (Vittorio) Tony Roberts (Alex Fox) Bobo Lewis (Miss Mark) Dana Wynter (Jessie Coutances) Vernon Dobtcheff (Coleman) Originaltitel: Le sauvage Regie: Jean-Paul Rappeneau Drehbuch: Jean-Paul Rappeneau, Élisabeth Rappeneau, Jean-Loup Dabadie Kamera: Pierre Lhomme, Antoine Roch Musik: Michel Legrand Altersempfehlung: ab 12

