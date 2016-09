13th Street 21:50 bis 00:15 Actionfilm Mann unter Feuer USA, GB 2004 Nach dem Roman von A. J. Quinnell Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Er war einer der Besten, doch der Alkohol und sein zynischer, oft inhumaner Beruf haben den ehemaligen CIA-Agenten John Creasy (Denzel Washington) in ein menschliches Wrack verwandelt. In Mexiko City bekommt er durch die Vermittlung eines Freundes einen Job als Leibwächter für den zwielichtigen Geschäftsmann Ramos. Creasy soll vor allem dessen kleine Tochter Pita (Dakota Fanning) beschützen. Doch der Ex-Elite-Agent versagt erneut, als er die Entführung Pitas nicht verhindern kann. Bei dem Schusswechsel wird Creasy lebensgefährlich verwundet und landet im Krankenhaus. Dort erfährt er, dass Pita in der Zwischenzeit ermordet wurde. Trotz schwerer innerer Verletzungen beschließt Creasy, alle Mitglieder der Entführungsbande zu töten. Er beginnt einen erbarmungslosen Rachefeldzug. In "Man on Fire - Mann unter Feuer" hat sich Action-Spezialist Tony Scott ("Top Gun", "Last Boy Scout") für einen Thriller ungewöhnlich viel Zeit gelassen bei der Entwicklung seiner Hauptfigur. Umso überzeugender wirkt der Wandel des Protagonisten John Creasy, bravourös dargestellt von Denzel Washington, vom desillusionierten Verlierer zum beharrlichen Rächer. Co-Autor des Drehbuchs voller unerwarteter Wendungen ist Brian Helgeland, der auch die Bücher von "L.A. Confidential", "Mystic River" und "Salt" verfasst hat. Die weibliche Hauptfigur der entführten Industriellentochter Pita spielt Dakota Fanning; in Nebenrollen sind Christopher Walken, Giancarlo Giannini und Mickey Rourke zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Creasy) Dakota Fanning (Pita) Christopher Walken (Rayburn) Mickey Rourke (Jordan) Giancarlo Giannini (Manzano) Radha Mitchell (Lisa) Marc Anthony (Samuel) Originaltitel: Man on Fire Regie: Tony Scott Drehbuch: Brian Helgeland Kamera: Paul Cameron Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 16