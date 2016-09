13th Street 09:50 bis 10:40 Krimiserie Criminal Minds Der Beschützer USA 2015 Stereo 16:9 Merken In Hollywood hat ein Mann anscheinend wahllos mehrere Menschen erschossen. Gemeinsam ist den Opfern, dass sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren, man sie für ihre Taten aber nicht zur Rechenschaft gezogen hatte. Das BAU-Team um David Rossi (Joe Mantegna) sucht nach einem selbsternannten Rächer, der mordend durch die Stadt zieht und dessen Methoden immer brutaler werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16