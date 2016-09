13th Street 05:55 bis 06:40 Krimiserie Criminal Minds Böse Freunde USA 2011 Stereo 16:9 Merken In Portland, Oregon, werden mehrere Menschen ermordet. Die Tötungsarten lassen die BAU auf eine Gruppe von Killern schließen. Doch die Analyse der Spuren am Tatort stellt diese Theorie in Frage - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Thomas Gibson (Aaron «Hotch» Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Grey Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Rachel Nichols (Ashley Seaver) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Charles S. Carroll Drehbuch: Janine Sherman Barrois, Jeff Davis, Kimberly A. Harrison Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon

