BonGusto 12:00 bis 12:30 Magazin Argentinia Rustica Craig und Rob machen große Augen CDN 1990 Merken In der letzten Folge verbringen Craig Harding und Rob Rossi ihre Zeit in dem mystischen Uco-Tal unterhalb der Gipfel der Anden. Die Männer werden alles, was sie bisher gelernt haben einsetzen, um ein Essen zu veranstalten, das die Traditionen und Bräuche dieses wunderbaren Landes würdigt! Mit viel Inspiration und neuen Rezepten reisen die beiden ins heimische Kanada zurück, um sich wieder ihrer Tätigkeit als Profiköche zu widmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Argentinia Rustica