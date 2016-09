Animal Planet 00:00 bis 00:45 Dokumentation Der Feind in meinem Körper Wettkampf mit dem Tod USA 2014 Merken Die 13-jährige Chance ist oft müde und hat Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis. Die Untersuchungsergebnisse deuten auf eine Enzephalitis hin - eine Entzündung des Gehirns, die meist durch Viren, Bakterien oder Parasiten hervorgerufen wird. Bei weiteren Tests entdecken die Ärzte zudem eine Zyste am Eierstock. Der gutartige Tumor ist der eigentliche Auslöser der Krankheit. Denn das Immunsystem des Mädchens hat Antikörper gebildet, um den Fremdkörper zu bekämpfen. Die weißen Blutzellen greifen aber nun auch die Organe des Teenagers an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Kurak (Surgeon) Melissa Lynch (Rita) Matt Nagin (John. B.) Douglas Robbs (Surgeon) Originaltitel: Monsters Inside Me