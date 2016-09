Animal Planet 15:40 bis 16:30 Dokumentation Whale Wars - Entscheidung im Nordatlantik Mit roher Gewalt USA 2011 Merken Die Tierschützer der Umweltorganisation "Sea Shepherd" haben den anonymen Hinweis bekommen, dass das nächste Grindadráp auf Vestmanna, der Hauptinsel der Färöer, stattfinden soll. Die Inselbewohner treiben die Grindwale dort mit Schiffen an einem schmalen Küstenstreifen zusammen, um sie dann mit speziellen Fanghaken und Messern am Strand zu töten. Noch bleibt Zeit, um das grausame Abschlachten zu verhindern. Vorausgesetzt Paul Watson und seine Helfer sind mit ihren Schiffen schnell genug vor Ort! Gleich nach Eingang der Meldung starten die Aktivisten durch: Sollte es ihnen gelingen, die Wale mit ihren Jet-Skis aufs offene Meer hinauszutreiben, können ihnen die Fischer nichts anhaben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars: Viking Shores