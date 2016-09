National Geographic People 04:00 bis 04:25 Dokumentation National Geographic Fotos Blitze USA 2009 2016-10-21 22:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Fotograf Carsten Peter und der Tornadoexperte Tim Samaras begeben sich gemeinsam auf die Jagd. Ihre Beute: Blitze. Sie wollen wissenschaftlich verwertbare Fotos machen - Fotos, mit deren Hilfe die Entstehung von Blitzen haargenau dokumentiert werden kann. Was genau passiert, wenn eine dieser gewaltigen elektrischen Ladungen aus dem Himmel auf den Erdboden trifft? Aber die Sache ist gefährlich. Leicht können bei einem Einschlag mehrere Millionen Volt erreicht werden. Für Carsten Peter und Tim Samaras stellt sich die Frage: Erwischen sie den Blitz, oder werden sie vom Blitz erwischt? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Nat Geo's Most Amazing Photos