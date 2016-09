National Geographic People 01:35 bis 02:20 Dokusoap Aussteiger: Freiheit ist alles Die harte Realität USA 2014 2016-10-02 19:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein harter und langer Winter neigt sich endlich dem Ende zu. Doch die Suche nach Nahrung verlangt den Aussteigern nach wie vor einiges ab: Gabriel und sein Freund Justin wollen ein Wildschwein erlegen, doch das Jagdglück ist ihnen nicht hold. Mit wachsendem Hunger muss ein Plan B her. Thorn hat in den Appalachen mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: Sein Lager wurde von den starken Regenfällen in Mitleidenschaft gezogen. Er beschließt, für sich und Tochter Briar ein neues Zuhause zu bauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Live Free or Die