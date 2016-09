National Geographic People 00:05 bis 00:50 Dokumentation Babys: Start ins Leben F 2013 2016-09-29 04:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei einer Geburt kann es vorkommen, dass der Plan der Natur buchstäblich ins Stocken gerät. Irgendetwas stimmt nicht - und dann ist es gut, wenn Frauen und Männer vor Ort sind, die genau wissen, was zu tun ist. So muss die senegalesische Hebamme Bintou bei jeder noch so schwierigen Geburt ebenso einen kühlen Kopf bewahren, wie ihre französische Kollegin Vanessa. Und auch die amerikanische Krankenschwester Megan und die indische Gynäkologin Indra stehen werdenden Müttern souverän zur Seite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4 Babies A Second