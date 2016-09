National Geographic People 20:15 bis 21:00 Reportage Gok's Chinese Takeaway Paris SIN 2016 2016-09-29 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken In Paris erforscht Gok Wan die kulinarische Vielfalt der französischen Küche. Bald schon stellt er fest, dass Frankreichs einstige Kolonialherrschaft in Südostasien ihre Spuren hinterlassen hat. Zunächst der besucht Moderator und Kochbuchautor eine vietnamesische Familie mit chinesischen Wurzeln, deren traditionelle Speisen durch eine französische Note bestechen. Im Gegensatz dazu erscheint ihm die lokale Küche resistent gegenüber Einflüssen fremder Nationen. Gok feiert seine Erkenntnisse schließlich mit einem Festmahl, das einige Inspirationen aus der Stadt der Liebe miteinander verbindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gok's Chinese Takeaway