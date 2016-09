National Geographic People 17:35 bis 18:25 Reportage Kenny & Zoltan: Die Giftjäger Willkommen in der Schlangengrube USA 2012 2016-09-30 12:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Nichts fasziniert die Forscher Zoltan Takacs und Kenny Broad so sehr wie Schlangen und ihr nicht immer unproblematisches Verhältnis zum Menschen. Vietnam ist für die beiden deshalb das reinste Paradies, denn nirgendwo sonst sind Schlangen im Alltag so allgegenwärtig wie in dem südostasiatischen Küstenstaat. Das Forscherduo besucht einen Tiermarkt, auf dem unter anderem hochgiftige Kobras und Kraits angepriesen werden. Weiter geht es in den dichten Dschungel, wo die beiden sich auf die Suche nach einer ebenso scheuen wie gefährlichen Schlange begeben - der Königskobra! Und schließlich geht die Expedition auch unter Wasser weiter: der ausgebildete Höhlentaucher Kenny will seltene Seeschlangen aufspüren. Dabei gerät er unversehens in eine lebensbedrohliche Situation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kenny Broad, Zoltan Takacs Originaltitel: Kenny and Zoltan's Venom Quest