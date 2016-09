National Geographic People 13:55 bis 14:35 Dokusoap Aussteiger: Freiheit ist alles Feuerprobe USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Sümpfe des US-Bundesstaates Georgia sind das Jagdrevier von Colbert. Seine Freude ist groß, als ihm plötzlich ein Waschbär ins Netz geht. Leider ereignet sich schon kurz darauf eine mittelschwere Tragödie. Auch Gabriel in Kalifornien will sein Glück bei der Pirsch versuchen und hat sich dazu eine Spezialwaffe gebastelt. In den Blue Ridge Mountains wiederum ist inzwischen tiefster Winter und Thorn hat mit einer Augeninfektion und Fieber zu kämpfen. Wird er ohne ärztliche Hilfe wieder gesund? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Live Free or Die