National Geographic People 11:55 bis 12:20 Dokumentation Kenias Speisekammer Naivasha K 2013 2016-09-30 11:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf der Suche nach dem Louisiana-Flusskrebs, einem zur Plage gewordenen amerikanischen Import, begibt sich Kiran an den bezaubernden Spiegelsee in Naivasha. Hier erlernt er, wie man die schmackhaften kleinen Kriechtiere fangen kann. Danach zieht der Chefkoch weiter zu einem der fruchtbarsten Weingüter Kenias, um dort die neuesten Tropfen zu kosten. Das perfekte Zusammenspiel von Flusskrabben in reichlich Weißwein überrascht Kiran und seine neugewonnen Freunde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kiran Jethwa Originaltitel: Tales From the Bush Larder