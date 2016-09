TNT Comedy 09:55 bis 10:20 Comedyserie Keine Gnade für Dad Nur über meine Leiche USA 2004 16:9 Merken Claudia ist sauer, als sie erfährt, dass sie selbst nach 16 Jahren und drei gemeinsamen Kindern mit Sean anscheinend immer noch nicht als vollwertiges Mitglied der Finnertys gesehen wird. Auch Lily ist verärgert, denn ihre Mutter will nicht, dass Brad mit auf das gemeinsame Familienfoto mit ihren Eltern, Onkel Eddie und Großvater Walt kommt. Und auch Eddie und Hope haben Familienprobleme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Chris Kelly Kamera: Victor Goss, Alan Walker Musik: Ben Vaughn, Ween Altersempfehlung: ab 6