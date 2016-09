TNT Comedy 06:00 bis 06:15 Trickserie Robot Chicken The Robot Chicken Christmas Special: X-mas United USA 2015 Merken Stop-Motion-Animation der alten Schule und schnelle Satire sind die Kennzeichen dieser eklektischen Sendung von Seth Green und Matt Senreich. Action-Figuren erwachen in frenetischen Sketch-Vignetten zum Leben, die Fernsehen, Filme, Musik und Prominenz auf die Schippe nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Seth Green (The Nerd / Santa Claus / Fred Claus) Jim Hanks (Polar Express Conductor) Scott Porter ((voice)) Michaela Watkins (Nerd's Mom) Henry Winkler (Nerd's Dad) James Wolk ((voice)) Matthew Senreich ((voice)) Originaltitel: Robot Chicken Drehbuch: Douglas Goldstein, Tom Root, Mike Fasolo, Shelby Fero, Joel Hurwitz Musik: Randall Crissman

