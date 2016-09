An einem tristen Neujahrsmorgen beschliesst die Londoner Verlagshaus-Angestellte Bridget Jones, ihre "Hauptbeziehung zu einer Flasche Chardonnay" aufzugeben. Ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr: 20 Pfund abnehmen und einen netten, einfühlsamen Freund finden. Die einzig greifbaren, in Frage kommenden männlichen Exemplare sind jedoch lediglich ihr windiger Chef, der Lebemann Daniel Cleaver und der augenscheinlich snobistische und durch seine Intellektualität gehemmte Anwalt Mark Darcy. Für wen soll sich Miss Jones entscheiden? Titelheldin und Hauptdarstellerin Renée Zellweger wurde in ihrer Rolle als drollig-hintersinniger Single für den Golden Globe und Oscar nominiert. In Google-Kalender eintragen