TNT Comedy 07:55 bis 08:15 Comedyserie Hot in Cleveland Pelze und kalte Füße USA 2015 16:9 Merken Joys Sohn Owen bittet seine Mutter und ihre Freundinnen bei den Hochzeitsvorbereitungen um Hilfe. Doch wie üblich geht fast alles schief: Melanie hat zwar die Torte bestellt, doch die sieht nicht aus wie gewünscht. Elka ruiniert zudem das Brautkleid und Victorias neues Haustier frisst versehentlich den Ehering. Erst beim Probedinner kommt feierliche Stimmung auf, als Bob Joy einen Antrag macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) George Takei (Reverend Matsuda) Craig Ferguson (Simon) Michael McMillian (Owen) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Rachel Sweet Musik: Ron Wasserman

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 283 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 163 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 163 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 163 Min.