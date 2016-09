FOX 02:15 bis 02:35 Comedyserie How I Met Your Mother Die Zeitreisenden USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Ted neigt erneut zum Schwermut. Während Barney und Robin kurz vor der Hochzeit stehen und Marshall und Lily schon längst eine Familie haben, ist er der einzige seiner Freunde, der immer noch alleine ist - und noch dazu sitzt er an der Bar des MacLaren's. Plötzlich stürmt Barney hinein und will ihn überreden, mit zur Veranstaltung "Robots vs. Wrestlers: Legends" zu kommen. Als Ted sich ziert, erscheinen zukünftige Visionen von Barney und ihm selbst, um den gegenwärtigen Ted zu überzeugen, sich endlich aufzuraffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Jayma Mays (Coat Check Girl) Joe Nieves (Carl) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart