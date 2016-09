FOX 21:40 bis 22:30 Mysteryserie Outcast Letzte Zeiten USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Sidney liefert Kyle weitere Informationen, warum er von Dämonen verfolgt zu sein scheint. Unterdessen tut Kyle sein Möglichstes, um sich um seine Tochter Amber zu kümmern. Reverend Anderson will die Besessenheit in Rome derweil offensiv bekämpfen und greift zu extremen Mitteln, um bei einer langjährigen Freundin einen Exorzismus durchzuführen. Sidney wiederum freundet sich mit einem ortsansässigen Problemkind an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Glenister (Reverend Anderson) Wrenn Schmidt (Megan Holter) David Denman (Mark Holter) Brent Spiner (Sidney) Avis-Marie Barnes (Nurse) Pete Burris (Ogden) Reg E. Cathey (Chief Giles) Originaltitel: Outcast Regie: Scott Winant